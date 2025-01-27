Большинство архангелогородцев вынуждены перерабатывать

55% сотрудников архангельских компаний, работающих на полную ставку, признались, что вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.

Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (60 и 51% соответственно). Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но работает меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 26% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 29—30%.

С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, трудящихся за пределами норм рабочего времени: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 51%, а среди получающих от 100 тысяч — уже 62%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп Поморья чаще работают сверхурочно курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.