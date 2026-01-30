Половина архангелогородцев считает себя интернет-зависимыми

16% участников опроса уверенно заявили о своей digital-зависимости, еще 33% скорее согласны с этим утверждением. 51% зависимость отрицают: 35% — скорее не согласны, а 16% категорически отвергают такую возможность.



Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 54% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 37%. Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми.



Респонденты с высшим образованием ощущают себя зависимыми заметно чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование.



Сегодня так или иначе цифровой детокс устраивают 41% жителей Архангельска. Причем 18% утверждают, что делает это ежедневно: «Ставлю ночной режим»; «На работе не пользуюсь принципиально». Еще 8% устраивают разгрузку несколько раз в неделю, 10% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в год, 1% — раз в несколько лет.



Но большинство экономически активных горожан (59%) по-прежнему не ограничивают себя в использовании цифровых устройств. Респонденты старше 45 лет реже, чем молодежь, называют себя зависимыми и цифровой детокс практикуют реже. Среди опрошенных с высшим образованием больше digital-зависимых, чем среди людей со средним специальным, но при этом отказ от гаджетов они практикуют реже.



(картинка с https://kaliningrad.ruc.su)

