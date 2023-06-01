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Почти половина архангелогородцев осознают свою интернет-зависимость

45% архангелогородцев признались в той или иной степени digital-зависимости.
 Что в целом совпадает с цифрами, полученными в результате общероссийского опроса: 13% однозначно в этом уверены, 32% — скорее уверены. 55% утверждают, что не страдают цифровой зависимостью: 35% скорее убеждены в этом, 20% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.

 Чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 57% среди респондентов моложе 34 лет и 37% среди тех, кто старше 45 лет.

 39% северян утверждают, что время от времени стараются устраивать себе digital-детокс: 15% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 10% делают это несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц. 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 1% — раз в несколько лет. 61% россиян не практикуют цифровой детокс: часть из них не может позволить себе остаться без связи («Не хочу остаться без работы/клиентов»), другая часть — люди формации homo digital — воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания («Связь — это мои глаза, уши, а иногда и ноги»).

(картинка с https://zhasai.kz

04 август 13:45 | : Будни

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