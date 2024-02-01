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Почти половина архангелогородцев попала в цифровую зависимость

Количество людей, зависимых от цифровых технологий, растёт. 3 года назад 42% россиян признавались, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, в этом году — уже 47%. 

15% архангелогородцев уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 32% скорее согласны с этим. В то же время 53% утверждают, что не наблюдают у себя зависимости: 37% скорее убеждены в этом, еще 16% категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков.

 Чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 59% среди участников опроса моложе 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет.

 39% северян сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» — временный отказ от использования гаджетов и интернета. Из них 11% сознательно отказываются от цифровых устройств и интернета на некоторое время каждый день, 10% делают это несколько раз в неделю, а 9% — несколько раз в месяц. Ещё 7% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 2% — раз в несколько лет.

 Однако большинство (61%) не практикуют «цифровой детокс». Некоторые из них не могут позволить себе остаться без связи. Другие же воспринимают современные технологии как естественную среду обитания и не видят необходимости отказываться от них: «Жить в век технологий и отказываться от них — все равно что отказываться от воздуха», «Кто владеет информацией, тот владеет миром».

(фото с http://pc-problems.ru

06 июнь 08:06 | : Будни

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