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Больше трети архангелогородцев устают от новогодних каникул

3 из 10 архангелогородцев считают оптимальной продолжительностью новогодних каникул утвержденные правительством 11 дней. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представители экономически активного населения Архангельска рассказали, какая продолжительность новогоднего отдыха для них оптимальна.

29% архангелогородцев считают, что 11 дней каникул — с 29 декабря по 8 января — достаточно для отдыха. Немало и тех, кто хотел бы отдыхать в новогодние праздники меньше: от 1 до 3 дней — 14%, от 4 до 6 дней — 16%, 8% архангелогородцев устроила бы ровно 1 неделя отдыха и еще столько же горожан предпочли бы отдохнуть от 8 до 10 дней. Без отдыха на Новый год готов обойтись 1 из 100 опрошенных. Отдыхать больше установленного хотели бы 18% респондентов: 2% — от 12 до 13 дней, 16% — 2 недели.

 Чем старше архангелогородцы, тем менее продолжительный отдых на Новый год им нужен: 4 из 10 горожан в возрасте от 45 лет хватило бы от 1 дня до недели каникул. 34% респондентов до 35 лет предпочли бы каникулы продолжительностью более 11 дней.

 Каждую третью женщину устраивают 11-дневные новогодние каникулы в 2025 году, а среди мужчин больше тех, кому нужен более длительный отдых (21% против 10% среди женщин).

(фото с https://rutube.ru

23 ноябрь 08:30 | : Будни

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