Большинство архангелогородцев хотят отдыхать долго и часто

6 из 10 архангелогородцев хотели бы отдыхать от работы не менее четырех недель подряд. В преддверии отпускного сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 5% называют идеальным срок в 10 дней. 10% уверены, что достаточно двух недель, а 21% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (29%) или даже больше месяца (30%).

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя (12%) или тремя неделями (25%), тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели (31%) или еще более длительный отпуск (31%).

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две (20%) или три недели (24%), а среди архангелогородцев от 35 до 45 лет — тех, кто выбирает месяц отпуска (31%) или дольше (32%).