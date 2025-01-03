Архангелогородцы считают июль самым отпускным месяцем

Каждый третий архангелогородец назвал июль лучшим месяцем для отпуска. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители из Архангельска.

Архангелогородцы рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 34% респондентов назвали июль. В этом году идти отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (20%) предпочитает август, 11% — сентябрь, 7% — июнь, а май и октябрь — по 4% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у архангелогородцев — март (менее 1% респондентов).

Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее, в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы пойти чуть больше представительниц прекрасного пола (9% против 6% мужчин).

Чаще остальных выбирают июнь для отдыха архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет (13%). Июль — самый популярный отпускной месяц у архангелогородцев, в это время чаще предпочитают отдыхать горожане в возрасте до 35 лет (36%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (26%).

Отдых в бархатный сезон чаще выбирают архангелогородцы с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тыс. руб. (20%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких только 3%.

Какими соображениями руководствуются экономически активные горожане, планируя отпуска? Каждый четвертый архангелогородец (25%), в первую очередь, учитывает потребности и возможности членов семьи, для 12% важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для 11% — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, 6% берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.