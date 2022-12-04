Митрополит Корнилий провел важную встречу в Санкт-Петербурге

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 декабря, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотец, молился за Божественной литургией в храме преподобного Антония Сийского на подворье Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря в Санкт-Петербурге.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство возглавил рабочую встречу с духовенством подворья. Участниками беседы стали настоятель подворья священник Димитрий Попов, а также игумен Варлаам (Дульский), протоиерей Михаил Ходунов и священник Георгий Ежов.
Священнослужители сообщили архипастырю о жизни подворья, которое развивается в постоянном добром взаимодействии с Санкт-Петербургской митрополией.
Митрополит Корнилий поблагодарил клириков за несомые ими труды во славу Святой Христовой Церкви и пожелал им помощи Божией в дальнейшем служении.
Напомним, что подворье открылось в сентябре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. За 17 лет на его территории построили деревянный храм во имя преподобного Антония Сийского, закладку которого 25 октября 2004 года совершил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.
С 2005 года в церкви регулярно проходят богослужения, действуют воскресная школа и библиотека. Подворье также духовно окормляет дошкольные, школьные и медицинские учреждения.
Сейчас идет подготовка к строительству каменного храма, при котором планируется открыть православный духовно-просветительский центр.
(по материалам Архангельской епархии)