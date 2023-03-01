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Священник провел покамерный обход в Вельском СИЗО

     Следственный изолятор №3 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) посетил священник Игорь Горбань, помощник начальника регионального УФСИН.

     «Представитель Русской Православной Церкви провел покамерный обход режимного корпуса, где пообщался с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на религиозно-нравственные темы. Также в учреждении были желающие исповедаться отцу Игорю. Он на всех нашел время и провел данное таинство», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.

     «Подобные посещения проводятся в местах лишения свободы с целью реализации прав содержащихся в них на свободу совести и вероисповедания, — добавили в ведомстве. — По оценке сторонних наблюдателей это благотворно влияет на психологический климат в учреждении». 

30 март 09:12 | : Будни / Верую

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