Священники Архангельской епархии проехали по местам закоючения

Священнослужители Архангельской митрополии на святках посетили учреждения УФСИН России по Архангельской области. Клирики совершили богослужения и побеседовали с людьми, пребывающими за решеткой, о Рождестве Христовом.

Следственный изолятор №1 (г. Архангельск) посетил помощник начальника СИЗО по работе с верующими настоятель храма святой блаженной Ксении Петербургской священник Александр Дятлов.

«В праздничный день он встретился с осужденными отряда хозяйственного обслуживания. Отец Александр рассказал им об истории Рождества и его смысле, объяснил, почему христиане вспоминают событие, случившееся в Вифлееме более двух тысяч лет назад, когда миру был явлен Искупитель человека, Спаситель мира, рожденный от Пречистой Девы Марии. Поговорили и о христианских ценностях. Также в праздничный день Александр Дятлов совершил в СИЗО-1 рождественский молебен, после чего поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.

Также там рассказали, что с отбывающими наказание в исправительной колонии №7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск) пообщался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Новодвинска протоиерей Владимир Новиков.

«Священник приехал в ИК-7 по случаю светлого праздника Рождества Христова. В часовне при свете зажженных лампад отец Владимир прочитал для собравшихся осужденных молитву. Затем настоятель провел беседу, в ходе которой рассказал о рождении Иисуса Христа и поздравил всех собравшихся с Рождеством и Новым годом, пожелав каждому скорейшего освобождения. Следующее богослужение отца Владимира в ИК-7 регионального УФСИН запланировано в честь праздника Крещения Господня», — сообщили в ведомстве.

В канун празднования Рождества Христова в исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) побывал руководитель тюремного отдела Плесецкой Епархии настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Глеб Должиков.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСИН, «священнослужитель провел таинство Крещения и исповедь осужденных с последующим служением Литургии. Также для собравшихся была проведена короткая проповедь о Вознесении Иисуса Христа».

Исправительную колонию № 16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) в преддверии праздника Рождества Христова посетил иерей Свято-Троицкого собора Вячеслав Парутин. Представитель Церкви побеседовал с осужденными, а затем совершил Божественную Литургию.

«Данные визиты очень важны для отбывающих наказание, после общения со священниками многие задумываются о своей жизни», — отметили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.