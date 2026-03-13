Архангельские повара выходят на "Битву шефов"

На телеканале «Пятница!» продолжается новый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

 В числе участников кастинга оказались 42-летний Игорь Фещенко из Архангельска и 38-летняя Анастасия Тюрина из Северодвинска. На кастинг в шоу Игорь принес окуня, а Анастасия — курицу с овощами.

 Если Игорю и Анастасии удастся пройти кастинг шефов, они окажутся в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

 Удастся ли Игорю из Архангельска и Анастасии из Северодвинска пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

 

16 март 12:17 | : Будни

