Повар из Северодвинска прорвалась в федеральный телеэфир

На телеканале «Пятница!» продолжается новый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказалась 32-летняя Виолетта Семенец из Северодвинска (Архангельская область). На кастинг в шоу Виолетта принесла рулеты из баклажанов.

Если Виолетте удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Виолетте из Северодвинска пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».