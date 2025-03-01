Повар из Архангельска проходит на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается пятый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказался 40-летний Сергей Горшков из Архангельска. На кастинг в шоу Сергей принес золотую корюшку с соусом «чимичурри».

Если Сергею удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Сергею из Архангельска пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».