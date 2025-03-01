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Повар из Архангельска проходит на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

 На телеканале «Пятница!» продолжается пятый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

 В числе участников кастинга оказался 40-летний Сергей Горшков из Архангельска. На кастинг в шоу Сергей принес золотую корюшку с соусом «чимичурри». 

 Если Сергею удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

 Удастся ли Сергею из Архангельска пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

 

31 март 14:33 | : Будни

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