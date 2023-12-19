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По Архангельску едут "Повара на колесах"

Как раз сегодня в столице Поморья проходят съемки программы Первого канала «Повара на колёсах». Происходящим заинтересовался градоначальник Дмитрий Морев, который приглашает всех горожан поучаствовать в раскрутке кулинарно-туристического бренда родного города:

- В туристической привлекательности нашего города мы уверены: следующая задача – донести эту уверенность до жителей других регионов. Поэтому мы оказали содействие продюсерам популярного шоу в организации записи программы!

 В первый съемочный день владелец ресторана «Почтовая контора» Григорий Рябов угощал именитых шефов из Москвы фирменными блюдами северной кухни.

 Звездные повара Антон Ивницкий и Эдуард Погосов попробовали борщ с олениной, скумбрию пряного посола, северный медовик и другие интересные произведения кулинарного искусства. Брутально, колоритно, необычно и очень вкусно – так оценили работу архангельских коллег шефы!

 Сегодня команде проекта «Повара на колесах» предстоят съемки экскурсии по столице Поморья. А 28 января все горожане могут увидеть, как московские шефы готовят авторские блюда.

 На пр. Чумбарова-Лучинского в районе Центрального универмага будет установлен фудтрак, где и пройдет запись кулинарного баттла. У архангелогородцев есть возможность стать участниками этого интересного мероприятия, а у потенциальных туристов – убедиться в привлекательности Русского Севера!

26 январь 12:36 | : Будни

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