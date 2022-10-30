Шаурмой по шаурме. В Архангельской воспитательной колонии прошла "Битва шефов"

В образовательном учреждении № 4 ФСИН России, которое располагается на территории воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район), прошел конкурс профессионального мастерства.
Открытый урок в группе обучающихся по профессии «Повар» прошел в необычном формате - в виде деловой имитационной игры под названием известного телешоу «Битва Шефов». По задумке мастера производственного обучения Людмилы Локашевой воспитанники были поделены на две команды и самостоятельно определили роль каждого участника. Команду «Перцы» возглавил шеф-повар воспитанник Егор П., в роли су-шефа выступил воспитанник Иван К., поварами стали воспитанники Максим З. и Виктор П. Их соперниками стала команда «Архангел», где роль шеф-повара исполнил воспитанник Антон Г., су-шефом стал воспитанник Владислав К., а поварами воспитанники Илья А. и Никита Г.
Учебно-производственная мастерская, силами обучающихся, была условно поделена на «холодный цех», «горячий цех» и зал для гостей. Компетентное жюри возглавил потенциальный работодатель будущих специалистов - заместитель начальника колонии, курирующий вопросы тыла Дмитрий Клыпин, оценивать работу воспитанников помогали эксперты от администрации колонии и образовательного учреждения.
В качестве жеребьевки для определения права выбора продуктов была проведена викторина, ответы на заданные вопросы показали высокие теоретические знания участников конкурса. После команды «старт» и включенного секундомера началось самое интересное – самостоятельная работа обучающихся: шефы давали четкие команды и указания своим подчиненным, на что звучал громкий ответ «Да, Шеф»!
Воспитанники показали слаженную работу в команде, своевременно и качественно, приготовив разнообразные блюда: холодные закуски, горячее, супы и десерты. Мастер производственного обучения контролировала ход конкурса, причин для остановки занятия из-за нарушений технологических и санитарных правил не возникало. По истечении девяноста минут на стол жюри шефы начали подавать приготовленные блюда. Названия кулинарных изделий отличались не только креативностью, но и оригинальным оформлением и вкусом. Салат «Ювелир», суп-борщ «Вкус Детства», плов «Золотое зерно», десерты «Шик» и «Глаз Дракона», «Шаурма по-маймаксански», фирменный соус «От Шефа» – и это неполный перечень наименований представленных блюд. Вкусовые качества соответствовали требованиям стандартов, и, несмотря на то, что продукты и полуфабрикаты использовались одинаковые вкус блюд был разнообразным. По результатам оценки представленных работ, победу со счетом 41-40 одержала команда «Перцы».
- Конкурс профессионального мастерства вызвал высокую заинтересованность у обучающихся, здесь воспитанники смогли показать свои творческие способности при приготовлении вкусных блюд и кулинарных изделий, – отметил заместитель директора по учебно-производственной работе ФКП образовательное учреждение № 4 ФСИН России Степан Чабанюк. – На сегодняшний день в системе профессионального образования существует множество форм проведения практических занятий для всеобъемлющего раскрытия потенциала выпускников образовательного учреждения, а наши мастера идут в ногу со временем, и стараются реализовывать эти методы на своих уроках.