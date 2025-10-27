Вверх
Прокурор области впечатлился жизнью поморской глубинки

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков посетил Вельский муниципальный район, Устьянский и Шенкурский муниципальные округа с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов защиты трудовых прав граждан, благоустройства территории муниципалитетов, соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, обеспечения безопасности дорожного движения, недостатков в работе правоохранительных органов.

Так, жительница из г. Вельска пожаловалась на работодателя, расторгнувшего с ней трудовой договор.

Заявители из с. Шангалы Устьянского округа сообщили о бездействии муниципалитета по благоустройству территории.

Проживающая в г. Шенкурске заявительница попросила оказать содействие в обязании уполномоченных органов организовать перевозку обучающихся в общеобразовательную организацию.

Всего в ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 32 гражданина. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.

Кроме того, Николаем Хлустиковым осуществлен выезд в МБОУ «Гимназия № 4» в г. Вельске, в здании которой осуществлен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование». Также прокурор области и автономного округа встретился с учащимися 10-11 классов МБОУ «Средняя школа № 3 г. Вельска», с которыми обсудили важность соблюдения требований закона, роль органов прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка в обществе, а также порядок поступления в высшие образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров органов прокуратуры.

На рабочей встрече с представителем областного филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Ириной Тепляковой затронуты вопросы оказания содействия в реализации прав участниками специальной военной операции и членами их семей. 

В рамках работы мобильной приемной региональной прокуратуры Николай Хлустиков посетил ресурсоснабжающую организацию ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания», а также осуществляющее деревообработку и производство пиломатериалов ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс», где лично ознакомился с условиями труда работников и соблюдением норм безопасности на производстве.

На градообразующем предприятии прокурором проведена встреча с трудовым коллективом, доведена информация о важности соблюдения требований закона, основных трудовых правах работников и обязанностях работодателя. Кроме того, прокурором освещены порядок взаимодействия граждан с органами прокуратуры и способы обращения в надзорное ведомство для защиты нарушенных прав. 


