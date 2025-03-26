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Архангельская епархия и региональный Минюст подписали соглашение о сотрудничестве

    В Архангельском епархиальном управлении 2 июля состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с начальником управления министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксаной Воскресенской.

    Архипастырь и Оксана Леонидовна подписали соглашение о взаимодействии управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и православной религиозной организации «Архангельская и Холмогорская Епархия Русской Православной Церкви».

    Документ предусматривает взаимодействие и информационный обмен между сторонами в рамках их компетенции в целях:

    — сохранения и укрепления традиционных российских духовно- нравственных ценностей;

    — пропаганды семейных традиций, формирования общественного мнения об укреплении семьи, как основы государства;

    — оказания правовой и духовно-нравственной поддержки молодым семьям;

    — профилактики терроризма и экстремизма, разжигания ненависти и вражды по признакам национальной и религиозной принадлежности и иной деструктивной деятельности со стороны общественных и религиозных объединений, некоммерческих организаций и физических лиц;

    — совершенствования механизма правового просвещения и патриотического воспитания населения Архангельской области, развития информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

    В тексте соглашения говорится, что «управление и Религиозная организация организуют взаимодействие, руководствуясь принципами законности, демократизма, безвозмездности и невмешательства в компетенцию друг друга». 

03 июль 09:30 | : Будни / Верую

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