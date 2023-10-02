Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский священник - юным патриотам: Нет ненависти и вражде

    Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов посетил центр «Патриот» в областной столице. Священнослужитель пообщался с юношами и девушками, рассказал о духовном богатстве православной культуры.

    На странице центра «Патриот» о событии сказано так: «В рамках федеральной оперативно-профилактической акции "Нет ненависти и вражде" и в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения состоялась встреча с представителем православной религиозной организации Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви, протоиереем Валерием Суворовым». 

(по материалам Архангельской епархии)

14 ноябрь 09:20 | : Будни / Верую

Главные новости


Меландово. Путь из прошлого…
Два рассказа про хорошего Брежнева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (137)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20