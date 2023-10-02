Архангельский священник - юным патриотам: Нет ненависти и вражде

Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов посетил центр «Патриот» в областной столице. Священнослужитель пообщался с юношами и девушками, рассказал о духовном богатстве православной культуры.

На странице центра «Патриот» о событии сказано так: «В рамках федеральной оперативно-профилактической акции "Нет ненависти и вражде" и в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения состоялась встреча с представителем православной религиозной организации Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви, протоиереем Валерием Суворовым».

(по материалам Архангельской епархии)