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Митрополит Корнилий стал вхож в Администрацию Президента

    В Администрации Президента Российской Федерации 29 января состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгения Еремина.

    Митрополит Корнилий и Евгений Владимирович обсудили вопросы, связанные с религиозной ситуацией в Архангельской области. Стороны отметили сохраняющийся высокий уровень взаимодействия Архангельской митрополии со структурами государственной и муниципальной власти.

    Евгений Еремин поблагодарил архипастыря за труды по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и православной культуры на Русском Севере. В свою очередь митрополит Корнилий выразил Евгению Владимировичу признательность за поддержку и внимание к вопросам развития церковного служения в Архангельской области. 

30 январь 09:30 | : Политика / Верую

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