Митрополит Корнилий стал вхож в Администрацию Президента

В Администрации Президента Российской Федерации 29 января состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгения Еремина.

Митрополит Корнилий и Евгений Владимирович обсудили вопросы, связанные с религиозной ситуацией в Архангельской области. Стороны отметили сохраняющийся высокий уровень взаимодействия Архангельской митрополии со структурами государственной и муниципальной власти.

Евгений Еремин поблагодарил архипастыря за труды по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и православной культуры на Русском Севере. В свою очередь митрополит Корнилий выразил Евгению Владимировичу признательность за поддержку и внимание к вопросам развития церковного служения в Архангельской области.