В Архангельске прошла встреча религии с юстицией

В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с начальником управления министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксаны Воскресенской.

Архипастырь поблагодарил Оксану Воскресенскую за добросовестный труд на благо Русского Севера и конструктивное соработничество с Архангельской епархией.

Митрополит Корнилий благословил Оксану Леонидовну Казанским образом Божией Матери и пожелал ей помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах, направленных на процветание Отечества и на пользу людям, здравия и благоденствия. В свою очередь глава регионального Минюста поблагодарила Высокопреосвященнейшего владыку за нелегкие архипастырские труды и заверила в готовности развивать дальнейшее сотрудничество с Архангельской епархией.

***

Как сообщается на сайте правительства Архангельской области, Оксана Воскресенская родилась в Калининграде. Работу в сфере юстиции начала в 1997 году в должности помощника прокурора Варнавинского района Нижегородской области. Служила на различных должностях в прокуратуре Нижегородской области и Приволжской транспортной прокуратуре. Начиная с 2014 года до середины прошлого года занимала должность заместителя Приволжского транспортного прокурора.

За примерное исполнение служебных обязанностей Оксана Воскресенская неоднократно поощрялась, награждена знаком отличия «За верность закону» III степени и нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».