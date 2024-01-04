Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске прошла встреча религии с юстицией

    В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с начальником управления министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксаны Воскресенской.

    Архипастырь поблагодарил Оксану Воскресенскую за добросовестный труд на благо Русского Севера и конструктивное соработничество с Архангельской епархией.

    Митрополит Корнилий благословил Оксану Леонидовну Казанским образом Божией Матери и пожелал ей помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах, направленных на процветание Отечества и на пользу людям, здравия и благоденствия. В свою очередь глава регионального Минюста поблагодарила Высокопреосвященнейшего владыку за нелегкие архипастырские труды и заверила в готовности развивать дальнейшее сотрудничество с Архангельской епархией.

    ***

    Как сообщается на сайте правительства Архангельской области, Оксана Воскресенская родилась в Калининграде. Работу в сфере юстиции начала в 1997 году в должности помощника прокурора Варнавинского района Нижегородской области. Служила на различных должностях в прокуратуре Нижегородской области и Приволжской транспортной прокуратуре. Начиная с 2014 года до середины прошлого года занимала должность заместителя Приволжского транспортного прокурора.

    За примерное исполнение служебных обязанностей Оксана Воскресенская неоднократно поощрялась, награждена знаком отличия «За верность закону» III степени и нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». 

03 июль 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


Мордобойный балет и коковар с маслом (из старых архангельских газет)
Танцуй пока молодой, Архангельск. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (40)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20