Иван Воронцов: "День Победы - это триумф мужества и стойкости"

Дорогие архангелогородцы!
От имени Архангельской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы! В этом году мы отмечаем особенную дату – 80-летие Великой Победы, триумфа мужества, стойкости и единства нашего народа.
Этот день – священный для каждого из нас. Он наполнен глубокой благодарностью к героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Мы помним тех, кто сражался на фронтах, кто ковал победу в тылу, кто отдал свои жизни ради мирного будущего.
Архангельск в годы войны сыграл важную роль в обеспечении фронта и тыла. Наш город стал воротами для союзнических конвоев, принимал раненых, отправлял на передовую продовольствие и технику. Подвиг архангелогородцев навсегда вписан в летопись Великой Отечественной войны.
Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, память о Великой Победе особенно важна. Она напоминает нам о ценности мира, о необходимости беречь единство и сплоченность, о важности сохранения исторической правды.
В этот знаменательный день желаю вам, дорогие архангелогородцы, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть в ваших домах всегда царит тепло и уют, а в сердцах – гордость за нашу великую страну и ее героическое прошлое!
С Днем Победы!
С уважением,
Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов