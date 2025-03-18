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Иван Воронцов: "День Победы - это триумф мужества и стойкости"

Дорогие архангелогородцы!

От имени Архангельской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!  В этом году мы отмечаем особенную дату – 80-летие Великой Победы, триумфа мужества, стойкости и единства нашего народа. 

 Этот день – священный для каждого из нас. Он наполнен глубокой благодарностью к героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Мы помним тех, кто сражался на фронтах, кто ковал победу в тылу, кто отдал свои жизни ради мирного будущего. 

 Архангельск в годы войны сыграл важную роль в обеспечении фронта и тыла. Наш город стал воротами для союзнических конвоев, принимал раненых, отправлял на передовую продовольствие и технику. Подвиг архангелогородцев навсегда вписан в летопись Великой Отечественной войны. 

 Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, память о Великой Победе особенно важна. Она напоминает нам о ценности мира, о необходимости беречь единство и сплоченность, о важности сохранения исторической правды. 

 В этот знаменательный день желаю вам, дорогие архангелогородцы, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть в ваших домах всегда царит тепло и уют, а в сердцах – гордость за нашу великую страну и ее героическое прошлое! 

 С Днем Победы! 

 С уважением,

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов

 

09 май 08:29 | : Политика

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