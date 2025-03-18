Иван Воронцов: "День Победы - это триумф мужества и стойкости"

Дорогие архангелогородцы!

От имени Архангельской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы! В этом году мы отмечаем особенную дату – 80-летие Великой Победы, триумфа мужества, стойкости и единства нашего народа.

Этот день – священный для каждого из нас. Он наполнен глубокой благодарностью к героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Мы помним тех, кто сражался на фронтах, кто ковал победу в тылу, кто отдал свои жизни ради мирного будущего.

Архангельск в годы войны сыграл важную роль в обеспечении фронта и тыла. Наш город стал воротами для союзнических конвоев, принимал раненых, отправлял на передовую продовольствие и технику. Подвиг архангелогородцев навсегда вписан в летопись Великой Отечественной войны.

Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, память о Великой Победе особенно важна. Она напоминает нам о ценности мира, о необходимости беречь единство и сплоченность, о важности сохранения исторической правды.

В этот знаменательный день желаю вам, дорогие архангелогородцы, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть в ваших домах всегда царит тепло и уют, а в сердцах – гордость за нашу великую страну и ее героическое прошлое!

С Днем Победы!

С уважением,

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов