"Молимся и о живых". На космодроме Плесецк почтили память погибших воинов

Память воинов космодрома Плесецк, погибших в июне 1973 года при подготовке к запуску ракеты, почтили на мемориале в городе Мирном. Участие в церемонии принял настоятель местного храма священник Сергий Авраменко.

У мемориального комплекса собрались военнослужащие и ветераны, школьники, юнармейцы.

«Поминая погибших воинов и сохраняя память о них, мы молимся Господу Богу, чтобы те, кто сегодня на фронте, вернулись в свои дома, к семьям», — сказал представитель Церкви, отметив, что космодром Плесецк — это важная часть российской армии, и каждый несущий там службу — наследник ратных побед русского воинства.



Сегодня, как и во все времена, победа армии куется и на фронте, и на оборонных заводах, и на испытательных полигонах, и где-то глубоко в тылу, поэтому от духовной силы, знаний и дисциплины каждого из нас зависят настоящее и будущее Отечества, напомнил священник Сергий.



Вместе с начальником штаба космодрома полковником Дмитрием Деминым, председателем городского совета депутатов Евгением Сгибневым и прочими участниками церемонии священнослужитель возложил к мемориальному комплексу цветы.



Ежегодно на космодроме Плесецк вспоминают событие, которое состоялось 26 июня 1973 года. В 4 часа 22 минуты на пусковой установке при подготовке к сливу компонентов ракетного топлива из ракеты-носителя «Космос-3М» после несостоявшегося пуска произошел взрыв ракеты. В башне обслуживания возник пожар, в результате чего погибли девять военнослужащих.



Погибший 26 июня 1973 года боевой расчет похоронен в Мирном на берегу лесного озера в братской могиле. Рядом с ними через семь лет, в 1980 году, похоронят другой боевой расчет, погибший при взрыве во время заправки ракеты-носителя «Восток-2М».



