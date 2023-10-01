Полковой священник благословил запуск ракеты с космодорома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Перед пуском помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими иеромонах Антоний (Ласточкин) пообщался с защитниками Отечества и вместе с воинами совершил богослужение.

«Радует, что военнослужащие космодрома достойно выполняют поставленные задачи, — прокомментировал событие иеромонах Антоний. — Каждый пуск требует огромного труда, серьезной подготовки, и мы видим, что военные с помощью Божией справляются. Вспомним слова великого полководца Александра Васильевича Суворова: "Молись Богу, от Него — победа". Мы знаем, что без молитвы и помощи Божией мало что бывает хорошего и на передовой, и в тылу. Сейчас, можно сказать, весь мир против нас, против нашего Отечества, но верим, что Победа будет за нами, если мы будем с Богом».

Отметим, что отец Антоний принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал более 25 лет.

Также отметим, что 25 октября с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Перед этим пуском также было совершено богослужение.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром «Прогресс» (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей «Союз», созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из модификаций серии «Союз-2», разработанной на основе самой массовой ракеты семейства «Союз-У».

«Союз-2.1б» используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС.

«Союз-2.1б» — одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее высота - 46,3 м, диаметр - 2,9 м, стартовая масса - около 312 т, грузоподъемность - до 8,7 тонны.

«Союз-2.1б» запускают с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк (Архангельская область) и Восточный.

(по материалам Архангельской епархии)