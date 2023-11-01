На космодроме "Плесецк" помолились на ракету военного назначения

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России состоялся на космодроме Плесецк. Перед пуском помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими иеромонах Антоний (Ласточкин) при участии воинов совершил богослужение и пообщался с защитниками Отечества.



«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель «Союз-2.1б» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — сообщили в военном ведомстве.



Также в Минобороне рассказали, что в расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы аппарата в космосе функционируют в штатном режиме.



Напомним, иеромонах Антоний (Ласточкин) отмечает, что выводимые на орбиту спутники — это не оружие, но средства обеспечения безопасности Отечества, работающие «в целях защиты Родины, а значит, в интересах граждан нашей страны».



Чин освящения «космической ладьи» включает молитвенные прошения о том, чтобы труды огромного количества людей, подготовивших запуск, увенчались успехом и принесли пользу.



Отметим, что иеромонах Антоний принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал почти 20 лет.