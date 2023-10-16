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Священник космодорома Плесецк находит общий язык со всеми новобранцами

    Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) продолжает проводить встречи с прибывающими в войсковые части новобранцами.

    Священник беседует с молодыми людьми о духовных основах российской культуры, об отечественной военной истории, о православных полководцах, примерами которых можно вдохновляться и в наши дни.

    «Среди участников бесед как православные и крещеные солдаты, так и мусульмане и люди других вероисповеданий, — отметил отец Антоний. — Со всеми удается найти общий язык, ни один вопрос не остается без ответа».

    Отметим, что полковой священник проводит встречи не только с прибывающими на космодром солдатами, но и с молодыми лейтенантами.

    Подчеркнем, иеромонах Антоний принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал более 25 лет. 

(по материалам Архангельской епархии)

12 декабрь 09:24 | : Будни / Верую

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