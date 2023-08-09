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Полковой священник космодрома Плесецк побеседовал с призывниками о вере и культуре

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) встретился с прибывшими для несения службы офицерами и солдатами.

«Провел ряд встреч с молодыми лейтенантами и военнослужащими по призыву, которые сейчас прибыли на космодром, — пояснил отец Антоний. — Мы побеседовали о русской культуре как культуре православной, о том, что вера есть основа культуры, и она выражается в том, как воин понимает смысл жизни, в том, как он несет службу и выполняет свои обязанности».

Отметим, что полковой священник космодрома регулярно посещает войсковые части гарнизона, общается с военнослужащими, совершает богослужения и церковные таинства.

Напомним, иеромонах Антоний принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал более 25 лет.

11 август 09:18 | : Культура / Верую

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