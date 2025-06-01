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Каждый второй архангельский родитель хочет закрыть соцсети для своих детей

Министры, отвечающие за цифровую политику во Франции, Испании и Греции, совместно разработали законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков до 15 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал лично ввести запрет, если он не будет принят на уровне Евросоюза. 

Согласно данным опроса, 48% архангелогородцев поддерживают введение подобного запрета и в нашей стране: «В соцсетях есть риск завести знакомство с ненужными людьми»; «Вместо учебы, они зависают в соцсетях». 30% высказались против: «Запретами ничего не добьешься»; «Если ввести запрет, то дети все равно будут сидеть в социальных сетях, но тайно. И вот тогда контролировать станет намного сложнее»; «Соцсети — это общение. Запретить общаться до 15 лет?» 22% затруднились с ответом.

Чем старше, тем критичнее наши горожане относятся к соцсетям для детей: если среди молодежи до 35 лет законопроект одобряют 39%, то среди горожан старше 35 лет — уже каждый второй (52%).

Среди родителей детей от 7 до 15 лет поддержка еще выше: 54% соглашается с необходимостью введения запрета, 28% выступают против.

22 июнь 11:34 | : Будни

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