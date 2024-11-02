Половина архангелогородцев поддерживает ограничение интернета для подростков

Запрету на доступ в соцсети для подростков до 16 лет были бы рады 47% родителей детей 7—16 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В Австралии посчитали, что социальные сети наносят вред подросткам, в связи с этим власти страны планируют принять закон о запрете доступа к ним для лиц младше 16 лет. Нужны ли подобные ограничения в нашей стране? Согласно исследованию, 47% архангелогородцев поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу». Каждый третий (34%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход». Каждый пятый (19%) затруднился с ответом.



Женщины почти в 1,5 раза чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (54% против 38%). Активнее всего такую инициативу поддерживают архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет (56%).



Среди родителей детей от 7 до 16 лет картина такова: 47% поддержали бы подобный законопроект, 33% против ограничений, 20% затруднились с ответом. Уровень поддержки среди отцов и матерей примерно одинаков (48 и 49% соответственно), однако женщины реже мужчин выступали против (26 и 40%) и чаще сомневались в целесообразности ограничений (30 и 16%).

(фото с https://life.ru/p/11478170)