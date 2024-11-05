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Большинство архангелогородцев не одобряют езду подростков на электросамокатах

Введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй архангелогородец, а среди родителей — 6 из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В настоящее время управлять электросамокатом можно с 14 лет, однако Минтранс планирует запретить детям младше 16 лет пользоваться СИМ. Согласно опросу SuperJob, каждый второй архангелогородец (53%) одобряет введение такого возрастного ограничения: «Очень невнимательные, опасно едут, не уступают». Каждый четвертый (26%) предлагает увеличить допустимый возраст до 18 лет: «Все-таки молодые люди 18 лет и старше более ответственные». 13% проголосовали против, еще 8% затруднились с оценкой инициативы: «В любом возрасте есть нарушители».

 Женщины активнее мужчин выступают за запрет езды на электросамокатах до 16 лет (56% против 50%). Архангелогородцы моложе 35 лет наиболее категоричны: 47% одобряют запрет езды до 16 лет, еще 29% выступили за повышение возрастного ценза до 18 лет.

 Что же думают родители подростков о введении подобных ограничений: 59% поддержали инициативу в ее нынешнем виде, еще 20% выступили за увеличение допустимого возраста до 18 лет.

 

28 ноябрь 07:30 | : Будни

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