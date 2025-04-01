Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы скептически относятся к предмету семьеведение

Только 35% архангелогородцев — за введение курса семьеведения во всех школах Архангельска. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активные горожане из Архангельска.

Госдуме предложили сделать курс «Семьеведение» обязательным для школьников по аналогии с «Разговорами о важном», включив его в федеральную программу. Предмет предназначен для учеников 5—9 классов и помогает формировать у детей ценности крепкой семьи и брака. Сегодня он преподается в 40 регионах страны в качестве внеурочной деятельности. Стоит ли с нового учебного года ввести «Семьеведение» во всех школах Архангельска? Согласно данным опроса, 35% архангелогородцев поддерживают эту идею, считая важным прививать любовь к семье. 38% выступили против, опасаясь, что это создаст дополнительную нагрузку для детей, а полученные знания не пригодятся в будущем. 27% затруднились с ответом («Это актуально в 9—11 классах, но не в 5-м»).

Среди женщин сторонников семьеведения больше, чем среди мужчин (37% против 33% соответственно). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют законопроект (27%), чем те, кто младше (33%), и те, кто старше (40%).

Неоднозначно оценили инициативу и родители учеников 5—9 классов: 36% — за, 39% — против, 25% затруднились с ответом.

29 апрель 14:46 | : Будни

Главные новости


Фишер, он же Абель. Архангельские следы отца разведчика
«Мы писали, мы писали…». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (387)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20