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5% архангелогородцев признались в нелюбви к шашлыкам

42архангелогородцев предпочитают шашлык из свинины, каждый пятый — из курицы, баранина на третьем месте — ее выбирают 13%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Самый популярный шашлык в Архангельске — свиной, его выбирают 42% архангелогородцев: «Лучший шашлык из свинины — шейная часть». На втором месте — курица, её предпочитает каждый пятый (21%). Баранина занимает третью позицию (13%): «Самый вкусный шашлык — из молодого барашка». Реже выбирают для шашлыка говядину (10%) и индейку (3%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 5% опрошенных.

Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у жительниц Архангельска на первом месте — свинина). Особенно же популярна свинина у архангелогородцев старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (20%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (26%).

12 июнь 10:00 | : Будни

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