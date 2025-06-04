Архангелогородцы влюблены в окрошку

Самым популярным летним блюдом у архангелогородцев оказалась окрошка. Об этом рассказали 43% опрошенных. На втором месте — шашлык (34%). Свекольник выбрали только 6%. Еще 17% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 35 и 34% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (44% против 42% среди женщин). А вот свекольник жительницы Архангельска выбирали чаще мужчин (10% против 1%).

Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (47%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (55%).

С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.

Все об окрошке читайте в скором времени в рубрике «Кулинарные путешествия».