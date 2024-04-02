Архангелогородцы мечтают на майские о шашлыках

4 из 10 архангелогородцы планируют устроить шашлыки в майские праздники.

Выезд на шашлыки являются традиционным видом отдыха россиян в майские праздники. 3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки. 3% респондентов приглашены к родственникам и друзьям. 7% успеют посетить несколько застолий: они и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами. 14% еще не решили для себя вопрос с планами на май. 47% не собираются на шашлыки в майские праздники.



Шашлыки больше любят мужчины: такое времяпрепровождение в майские праздники запланировали 44% из них против 34% среди женщин. Будут устраивать шашлыки чаще люди среднего возраста (от 35 до 44 лет). Чем выше зарплата у респондентов, тем больше среди них доля тех, кто собирается жарить шашлыки на майские праздники. Жарка мяса — дело семейное: состоящие в браке и имеющие детей устраивают шашлыки на майские чаще.



Судя по опросу, самый популярный вид мяса для шашлыков — свинина. Из нее планируют жарить шашлык 44% опрошенных. Каждый четвертый респондент планирует использовать для шашлыка ассорти из разных видов мяса. Курицу предпочитает каждый девятый респондент. По 5% опрошенных планируют жарить шашлык из баранины и говядины. 4% — из индейки.

(фото с https://catalog-photo.ru)