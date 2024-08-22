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Архангелогородцы рассказали, за что они любят деньги

Для архангелогородцев старше 45 деньги — это необходимость, для молодежи — свобода. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Для 43% архангелогородцев деньги — это в первую очередь необходимость. С этим чаще соглашаются архангелогородцы старше 45 лет (49%). Деньги — чаще всего необходимость и для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц (50%).

 Для 36% горожан деньги — это свобода. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще говорят это (41%). Респонденты в возрасте до 34 лет также считают, что деньги дают свободу (41%). «Способ стать собой», — заявляют они.

 Для 5% деньги — это цель, и этот вариант чаще выбирают женщины. Деньги — цель и для архангелогородцев 35—44 лет, об этом сообщил каждый одиннадцатый (9%).

 Лишь 2% считают, что деньги — это средство помощи другим людям. Искушением деньги практически никто не считает (менее 1% опрошенных).

 

08 октябрь 08:00 | : Будни

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