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Жители Поморья назвали свои любимые летние блюда

Настоящие летние хиты русской кухни — окрошка и шашлыки: именно их жители Поморья чаще всего называют любимыми сезонными блюдами.  

Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди северян: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 38%. А вот свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 7%. Еще 15% назвали другие летние хиты: в их числе кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

 Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык — скорее мужское блюдо (40% против 35% среди женщин). Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (45%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (48%).

 В 2018 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, с небольшим численным перевесом лидером вкусовых предпочтений архангелогородцев оказался шашлык. Сегодня чуть больше голосов у окрошки.

 А теперь о том, во сколько приготовления этих блюд обойдутся жителям регионов России. По данным «Х5 Клуба», программы лояльности Х5 Group, свинина в маринаде для майских шашлыков жителям России в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм. По сравнению с прошлым годом стоимость практически не изменилась. Выгоднее других приобрести готовый шашлык из свинины могут жители Ленинградской области — за 174 рубля/килограмм. В Москве готовый свиной шашлык подешевел на 3% по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года и обойдется жителям столицы в 177 рублей. Любителям баранины за килограмм мяса в этом году придется отдать в среднем 460 рублей, а дороже всего она обойдется жителям Ленинградской области — в 527 рублей.

 Приготовление дома еще одного популярного летнего блюда — окрошки — по данным аналитики «Х5 Клуба», обойдется любителям делать ее на кефире в среднем в 712 рублей, а для тех, кто предпочитает квас — в 728 рублей. Данные приведены из расчета на приготовление минимум 4 порций блюда.

29 апрель 08:57 | : Будни

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