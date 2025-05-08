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Ложные сведения изобилуют в резюме архангелогородцев

По данным архангельских рекрутеров, кандидаты чаще всего вносят недостоверные данные в резюме, касающиеся профессиональных навыков (с этим сталкивались 55% работодателей), круга обязанностей на предыдущих должностях (40%) и опыта работы (38%). Выявить нестыковки в резюме эйчарам несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций, запросы выписки из трудовой книжки.

Каждый пятый эйчар, работающий в Поморье, встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. 16% специалистов по подбору персонала отмечали, что некоторые претенденты преувеличивали уровень владения специализированным ПО. Еще 15% менеджеров выявляли ложь об уровне владения иностранным языком.

6% рекрутеров сообщили, что кандидаты добавляли в резюме несуществующие курсы и тренинги. По 5% опрошенных сталкивались с неточностями в разделах о наградах и основном образовании.

При этом каждый десятый специалист по подбору персонала заявил, что никогда не встречал ложных сведений в резюме.

В Skillbox отмечают: для работодателей практический опыт кандидатов является критически важным, поэтому нужно обладать реальными навыками, а не создавать иллюзию компетентности. По данным компании, для 94% студентов наличие практики в образовательных программах является ключевым параметром при выборе онлайн-курсов, и 75% студентов связывают достижение карьерных целей именно с практической составляющей обучения.

11 июнь 08:00 | : Будни

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