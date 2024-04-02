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Архангелогородцы на собеседовании часто занижают ожидаемую зарплату

57% опрошенных соискателей из регионов СЗФО, куда входит и Архангельская область, сообщили hh.ru, что стараются всегда указывать в своих резюме желаемую заработную плату, не завышая уровень. Самыми ответственными в данном случае оказались соискатели из сферы топ-менеджмента (74%), строители (73%) и бухгалтеры (71%). 

Причем чаще всего люди указывают в резюме именно желаемый доход, чтобы работодатели не присылали им вакансии с доходом ниже ожидаемого (так ответили сразу 72%) и соискателям не приходилось тратить время на рассмотрение и отказ.  Еще 20% опрошенных в СЗФО, указывают желаемую зарплату в резюме, проверяя лайфхак: совпадает ли их запрос с возможностями рынка и как много предложений о работе они получат. 33% соискателей справедливо полагают, что корректно указанная зарплата в резюме, демонстрируют их уровень профессионализма и их глубокое понимание профессии в глазах работодателей. 

Другие 11% респондентов из СЗФО честно признали, что завышают уровень ожидаемой зарплаты. Из них 7% стараются завышать свои запросы не более чем на 10%-15%, а вот 4% завышают свои зарплатные ожидания более чем на 15% от текущего заработка. Чаще всего завышают свои запросы ИТ-специалисты, маркетологи, врачи, а также репетиторы и преподаватели (каждый пятый опрошенный в перечисленных сферах). Примечательно, что жители СЗФО (в отличие от петербуржцев) на 7% реже, чем другие россияне завышают свои зарплатные запросы, когда ищут работу (в среднем по РФ таких 18%, а в Петербурге завышают желаемый доход сразу 21% соискателей). 

Но есть еще 24% соискателей (каждый пятый), которые, наоборот, демпингуют и указывают в своих резюме желаемую зарплату ниже той, на которую рассчитывают. В данном случае жители СЗФО – абсолютные лидеры по РФ (в других регионах таких лишь 13%), кто чаще других россиян занижает свои зарплатные запросы! Самыми скромными оказались специалисты по закупкам (каждый третий или 28% указывает доход ниже желаемого). В разрезе возраста чаще других уменьшают свои запросы соискатели старшего возраста от 55 лет и более. 

Интересно, что еще 4% соискателей в СЗФО подходят к зарплате очень легко и просто указывают желаемый доход в резюме просто по наитию. Чаще всего такой подход, в силу отсутствия опыта, практикуют молодые соискатели от 18 до 24 лет.  

29 апрель 11:00 | : Экономика

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