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Архангелогородцев предупреждают от ошибок в резюме при трудоустройстве

Каждый второй рекрутер к резюме с ошибками настроен негативно.

17% рекрутеров считают грамматические и пунктуационные ошибки в резюме достаточной причиной для отказа претенденту на любую позицию. Для 31% HR-менеджеров ошибки в резюме неприемлемы для отдельных должностей, чаще всего для таких как топ- и мидл-менеджеры, ИТР, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, HR-менеджеры, PR-специалисты, юристы и экономисты. 41% эйчаров не станет отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия грамматических или пунктуационных ошибок в резюме.

 Изучив вакансии, SuperJob определил позиции, где чаще всего встречается требование о высоком уровне грамотности письменной и устной речи.

 На первом месте — профессия корректора (знания русского языка на пятерку требуют 76% вакансий — остальные, очевидно, считают это само собой разумеющимся). На второй строке — журналисты, на третьей — редакторы. Требование к грамотности встречается и в каждой третьей вакансии для претендентов на позиции в кадровой сфере: рекрутеры придирчиво отбирают коллег в HR-отделы.

(картинка с https://shutok.ru/

12 апрель 07:36 | : Будни

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