Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Резюме архангелогородцев иногда выбешивают работодателей

Число архангельских работодателей, лояльных к резюме с ошибками, речевыми клише и неточностями в оформлении, составляет 65%.

24% рекрутеров признались, что их раздражают шаблонные фразы в резюме. Чаще всего негативную реакцию вызывают такие слова как «легкообучаемость», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость» и «ответственность», а также предостережения в духе «не звонить».

Доля менеджеров по подбору персонала, которых раздражают неграмотность в резюме и некорректное оформление, насчитывает 6%. Тем, кто обращает на это внимание, больше всего не нравятся грамматические ошибки, резюме с неполным описанием обязанностей и опыта, а также употребление соискателями сокращений и аббревиатур.

01 июнь 10:30 | : Будни

Главные новости


Даешь, молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Тайвань, говорящий на иврите

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (5)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20