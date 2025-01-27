Резюме архангелогородцев иногда выбешивают работодателей

Число архангельских работодателей, лояльных к резюме с ошибками, речевыми клише и неточностями в оформлении, составляет 65%.

24% рекрутеров признались, что их раздражают шаблонные фразы в резюме. Чаще всего негативную реакцию вызывают такие слова как «легкообучаемость», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость» и «ответственность», а также предостережения в духе «не звонить».

Доля менеджеров по подбору персонала, которых раздражают неграмотность в резюме и некорректное оформление, насчитывает 6%. Тем, кто обращает на это внимание, больше всего не нравятся грамматические ошибки, резюме с неполным описанием обязанностей и опыта, а также употребление соискателями сокращений и аббревиатур.