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Почему жители Архангельской области легко расстаются с работой

Опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показал, что лишь 20% опрошенных местных жителей полностью удовлетворены своей работой и ставят 5 баллов из 5 уровню удовлетворенности. При этом еще сразу 34ставят только 3 балла из 5. Таким образом, уровень удовлетворённости местного населения их работой сейчас в среднем на 3,4 балла или «на троечку». При этом стало также известно, по каким причинам жители готовы бросить свою работу прямо сейчас и перейти работать, например, к конкурентам. 

Чаще всего работники из Архангельской области готовы бросить свою текущую работу и приняться рассмотрение оффера даже от компании-конкурента, если им предложат зарплату существенно выше текущего заработка – так ответили сразу 77% респондентов. На втором месте по частотности, почему люди бросят текущую работу и выйдут на рынок труда – карьерный рост, из-за него готовы начать поиск работы больше трети опрошенных (38%). На третьем – если в новой компании предложат более привлекательный соцпакет (35%). 

Еще 14% готовы уйти из своей компании, если на новой работе будет демократическая атмосфера и минимум бюрократии, а 12% переманят в другую компанию более близкие ценности или корпоративная культура.

Интересно, что 16% архангельских трудящихся настолько раздражены своей текущей работой, что готовы бросить все и уволиться прямо сейчас.



Среди вариантов ответов, которые вошли в пункт «Другое»: 

  • Близость к дому, хороший коллектив, высокая зп 
  • Будет бронь
  • будет грамотное руководство в компании, корпоративная культура и понятные ценности, соблюдение принципов менеджмента
  • График
  • Если будет возможность работать удаленно по гибкому/свободному графику
  • Если буду работать под руководством уже знакомого мне руководителя по предыдущим компаниям, если знаю его лично и он меня устраивает. 
  • Если будут адекватные клиенты
  • Если компания даст жилье в собственность
  • Если предложат более удобный график, зарплату существенно выше, чем сейчас, интересную работу и отличный коллектив 
  • Если предложат деятельность, соответствующую моему образованию и квалификации 
  • Если работа будет интереснее и активнее

В разрезе возраста тоже есть важная информация по работникам. Так, ради увеличения заработка начнут поиски работы прямо сейчас респонденты 35-44 лет (сразу 71% представитель этого возраста). Ради карьерного роста сменят работодателя зумеры и миллениалы (по 42%). Для этих же категорий работников важно совпадение ценностей с компанией. А вот зрелые соискатели (от 35 до 44 лет) скорее других готовы перейти к конкурентам, если узнают, что в новой компании меньше бюрократии и более демократичная атмосфера. 

При каких условиях вы бы согласились прямо сейчас уволиться из своей компании и перейти в другую? Рэнкинг по возрасту, 2025 год:

 

Если предложат зарплату существенно выше моего текущего заработка

Если предложат карьерный рост

Если миссия, культура или ценности новой компании будут близки мне

Если в компании будет демократическая атмосфера и минимум бюрократии

Если предложат более привлекательный соцпакет

Уйду в любом случае, меня не устраивает текущая работа или компания

Другое

18-24

69%

42%

24%

17%

16%

20%

4%

25-34

69%

42%

24%

16%

18%

20%

4%

35-44

71%

33%

22%

19%

16%

18%

5%

45-54

65%

18%

20%

16%

14%

22%

4%

55 и старше

56%

10%

20%

21%

11%

23%

7%

 

10 июнь 09:56 | : Будни

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