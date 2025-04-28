Почему жители Архангельской области легко расстаются с работой

Опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показал, что лишь 20% опрошенных местных жителей полностью удовлетворены своей работой и ставят 5 баллов из 5 уровню удовлетворенности. При этом еще сразу 34% ставят только 3 балла из 5. Таким образом, уровень удовлетворённости местного населения их работой сейчас в среднем на 3,4 балла или «на троечку». При этом стало также известно, по каким причинам жители готовы бросить свою работу прямо сейчас и перейти работать, например, к конкурентам.

Чаще всего работники из Архангельской области готовы бросить свою текущую работу и приняться рассмотрение оффера даже от компании-конкурента, если им предложат зарплату существенно выше текущего заработка – так ответили сразу 77% респондентов. На втором месте по частотности, почему люди бросят текущую работу и выйдут на рынок труда – карьерный рост, из-за него готовы начать поиск работы больше трети опрошенных (38%). На третьем – если в новой компании предложат более привлекательный соцпакет (35%).

Еще 14% готовы уйти из своей компании, если на новой работе будет демократическая атмосфера и минимум бюрократии, а 12% переманят в другую компанию более близкие ценности или корпоративная культура.

Интересно, что 16% архангельских трудящихся настолько раздражены своей текущей работой, что готовы бросить все и уволиться прямо сейчас.









Среди вариантов ответов, которые вошли в пункт «Другое»:

Близость к дому, хороший коллектив, высокая зп

Будет бронь

будет грамотное руководство в компании, корпоративная культура и понятные ценности, соблюдение принципов менеджмента

График

Если будет возможность работать удаленно по гибкому/свободному графику

Если буду работать под руководством уже знакомого мне руководителя по предыдущим компаниям, если знаю его лично и он меня устраивает.

Если будут адекватные клиенты

Если компания даст жилье в собственность

Если предложат более удобный график, зарплату существенно выше, чем сейчас, интересную работу и отличный коллектив

Если предложат деятельность, соответствующую моему образованию и квалификации

Если работа будет интереснее и активнее

В разрезе возраста тоже есть важная информация по работникам. Так, ради увеличения заработка начнут поиски работы прямо сейчас респонденты 35-44 лет (сразу 71% представитель этого возраста). Ради карьерного роста сменят работодателя зумеры и миллениалы (по 42%). Для этих же категорий работников важно совпадение ценностей с компанией. А вот зрелые соискатели (от 35 до 44 лет) скорее других готовы перейти к конкурентам, если узнают, что в новой компании меньше бюрократии и более демократичная атмосфера.

При каких условиях вы бы согласились прямо сейчас уволиться из своей компании и перейти в другую? Рэнкинг по возрасту, 2025 год: