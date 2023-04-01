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Жители Поморья любят свою работу, но многие готовы сбежать к конкурентам

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, за что архангелогородцы любят свою работу и компанию, а также какие факторы заставят их перейти к другому работодателю.

Работающие жители Архангельской области рассказали службе исследований hh.ru, за что они ценят и любят свою работу. Кроме достойной зарплаты, которая является весомым фактором для всех опрошенных в топ вошел удобный график работы и удаленка – за это любит свою работу каждый второй (51%) в регионе. Комфортные условия труда, а также хорошее отношение начальства к подчиненным – тоже немаловажны их отметили 50% и 45% соответственно. Все эти факторы лидируют у респондентов по значимости и составляют костяк причин хорошего отношения к текущей работе. 

Также 46% местных жителей ценят работу и компанию, потому что благодаря им ощущают стабильность. Каждый третий респондент заметил, что любит работу за то, что она дает возможность решать интересные задачи и развивать профессиональные компетенции. 

Каждый пятый (25%) любит работу, потому что она приносит ему признание. Ещё 3% местных респондентов привязаны к своей работе и компании, потому что там их не заставляют соблюдать дресс-код. Соцпакет и нематериальные бонусы радуют 19% местных жителей.

«Между тем респонденты честно признались, что несмотря на то, что сейчас трудоустроены и в целом удовлетворены работой, они готовы уволиться и перейти в новую компанию. И в данном случае основной причиной, почему люди готовы уйти с, казалось бы, любимой работы вновь стали деньги. 75% респондентов заявили в ходе опроса, что повышенный уровень зарплаты повлияет на них и они уйдут к другому работодателю. Чаще всего об этом заявляли представители сферы закупок, розничной торговли, безопасности, транспорта и производства. И вот реже других готовы бросить компанию даже ради повышения зарплаты в другом месте работники сферы искусства, науки и образования», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Как ещё могут переманить работников к себе компании-конкуренты: возможность удаленной работы оказалась на втором месте по заманчивости после высокой зарплаты, удаленку отметил каждый третий опрошенный (34%).  Интересные задачи как причину для смены компании указали 31%. Повышение в должности заставит бросить, казалось бы, любимую работу 22% респондентов, перспективная профессия в новой компании привлечет внимание каждого четвертого (25%). 

Ещё немаловажные факторы, помогающие хантить местных жителей: лояльное руководство в новой компании (отметил каждый пятый опрошенный или 18%), более свободная атмосфера в коллективе (14%), комфортный офис (6%), дружелюбный коллектив (24%). 

В разрезе профессий самыми амбициозными и готовыми уйти в другую компанию ради повышения в должности оказались работники сферы безопасности (каждый второй опрошенный или 47%). Ради работы на удаленке в новой компании уволятся со старой 40% работников креативной среды. Возможность перейти на новую перспективную профессию привлекает по большей части медиков (37%) и производственников (36%), дружелюбный коллектив на новой работе станет решающим фактором, чтобы уволиться со старой работы каждого третьего сотрудника в розничной торговли. 

28 апрель 08:30 | : Экономика

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