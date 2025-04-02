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Только каждый пятый житель Архангельской области любит свою работу

Работа – на троечку 

Опрос hh.ru показал, что средняя оценка по 5-балльной шкале, которую жители Архангельской области ставили своей работе по показателю «нравится/люблю» или «не нравится/не люблю» — это 3,4 балла. По сравнению с показателями аналогичного опроса прошлого года местные респонденты стали чуть лучше оценивать свою работу (в 2024 году средняя оценка была 2.8 балла из 5). 

Интересно, что за год в регионе существенно выросла доля тех, кто ставил своей работе «пятёрку», то есть, действительно любит то, чем занимается - с 11% в 2024 до 20% в 2025 году. Но при этом выросла и доля тех, у кого отношение к работе «на троечку» с 24% до 34%. 

В разрезе возраста больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше (сразу 28% поставили 5 баллов), а вот среди молодежи (от 18 до 24 лет) таких лишь 15%. В свою очередь среди молодежи преобладает средняя оценка (39% поставивших 3 балла из 5).

Между тем, оставаться и трудиться на нелюбимой работе, судя по опросу hh.ru, готовы сразу 52% респондентов, но при условии хорошего заработка. Чаще других так отвечали представители рабочих профессий (сразу 55%), а также транспортники (53%). 

Еще 19% останутся на нелюбимом месте, если у них не будет выбора. Больше всего таких ответов давали респонденты из сферы образования (39%) и медицины (27%). 

Каждый пятый респондент также, что не станет увольняться, если на работе будет хороший коллектив. 15% будут терпеть нелюбимую работу, если впереди будут перспективы карьерного роста, а 13% - если будет удаленка или гибридный график. 8% не будут уходить с нелюбимой работы, если будет хороший соцпакет. И лишь 20местных респондентов не будут ни при каких обстоятельствах оставаться на нелюбимой работе.


15 май 09:00 | : Будни

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