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Архангелогородцы поделились своими проблемами и радостями на работе

В рамках опроса hh.ru проведенного среди соискателей во всех федеральных округах России и в том числе в Архангельской области стало известно, какие причины удерживают людей от поиска новой работы (даже если старая уже не устраивает и надоела) а также, насколько трудящиеся удовлетворены своей работой и компанией.

Что радует и что огорчает жителей Архангельск области в их работе и компаниях 

Опрос, проведенный службой исследований hh.ru показывает, что вот уже несколько лет подряд местные жители больше всего рады на работе своему коллективу (этот положительный момент отметили сразу 39% местных респондентов). При этом по сравнению с данными аналогичного опроса 2021 года доля тех, кто удовлетворен атмосферой в своем коллективе всё же упала (-9 п.п.).

Зарплата устраивает на данный момент лишь треть опрошенных (29%). За два года доля таких респондентов упала на 4 п.п. Интересно, что женщины реже мужчин отмечали, что их радует текущий уровень дохода. Более того, за два года доля респонденток, довольных своей зарплатой тоже сократилась на 1п.п. (с 30% в 2021 до 29% в 2023 году). Больше всего зарплата на данный момент устраивает представителей сферы добычи сырья (сразу 40% опрошенных), строительства (35%), медицины (34%), а также юристов и маркетологов. Меньше всего удовлетворены текущим уровнем дохода представители сферы консалтинга (12%) и рабочих профессий (лишь 23% положительных ответов). 

На третьем месте оказался другой важный фактор - отсутствие риска сокращения, потери работы. Его отмечают 25% местных респондентов. Рабочими обязанностями довольны 19% опрошенных. 22% в целом любят своё руководство. Лишь 10% респондентов радует принятый социальный пакет в их компании. Меньше всего (лишь 7%) респондентов заявили, что их устраивают перспективы карьерного роста. А вот 19% ответили, что их вообще мало что радует в их компании. 

При этом местные респонденты в среднем ставили своей работе лишь 4,9 из 10 баллов по уровню удовлетворенности. Это одни из самых низких оценок общему состоянию дел на работе и отношению к компании. Также, судя по данным опроса, подобные низкие оценки ещё ставят респонденты из Москвы (5 баллов из 10), Калининградской области (5,1 балл). А самые высокие – пермяки (6,8 балла из 10.).   

07 июль 08:15 | : Будни

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