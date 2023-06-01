Только половина жителей Архангельской области довольна своей профессией

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, насколько жители региона довольны своей текущей профессией, а также какие отрасли считают наиболее и наименее престижными для себя.

В среднем, опрошенные местные жители оценивают удовлетворенность своей текущей профессией на 3,5 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. За три года отношение людей к их профессиям стало чуть лучше. Данные 2020 года показывают, что респонденты оценивали свою удовлетворенность на 3,1 балл.

При этом самое позитивное восприятие своей специальности на данный момент зафиксировано среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, а также преподавателей и представителей научной сферы (по 3,7 баллов из 5). Самый низкий показатель удовлетворенности профессией оказался у работников розничной торговли – лишь 2,8 баллов.

По сравнению с показателями 2020 года наибольшее снижение уровня профессиональной удовлетворенности сейчас наблюдается у в области управления персоналом и тренингов упал уровень довольства своей работой с 4,1 до 3,4 баллов в период с 2020 по 2023 год. Также стали больше разочарованы в своей профессии за последние годы представители строители (с 3,9 до 3,5 баллов за 3 года) и работники общепита, а также гостиничной сферы (с 3,6 в 2020 до 3,1 в 2023).

Также местные жители составили рейтинг самых престижных профессий и отраслей. В 2023 году ИТ-отрасль обогнала сферу добычи нефти и газа по уровню престижности в глазах жителей Архангельской области. Так, 51% опрошенных определили сферу информационных технологий и телекома как самую престижную и перспективную для работы и карьеры. Сфера нефти и газа, которая ранее всегда занимала лидирующие позиции оказалась на втором месте (41%). На третьем месте у местных жителей – работа в госсекторе, её считают престижной сразу 20% респондентов. На четвёртом месте по престижности у местных респондентов оказались сразу две отрасли: финансовый сектор и строительная отрасль – их выбрали по 19% опрошенных.

Работу в медицине и фармацевтике указали как престижную лишь 15%, сферу искусства и культуры назвали престижными для карьеры 11%.

В силу специфики региона сразу 15% местных жителей выбрали как престижную сферу тяжелого машиностроения и добычи полезных ископаемых (14%). Для сравнения по России данные секторы рынка выбирали лишь по 8% россиян.

С другой стороны, местные жители составили и антирейтинг отраслей по уровню престижности. По субъективному мнению, наименее престижной сейчас является работа в ЖКХ-сфере (52% респондентов). На втором месте антирейтинга оказалась розничная торговля – 23% голосов и работа в образовательных учреждениях (24%). На третьем – ресторанно-гостиничный бизнес (23%).