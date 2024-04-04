Митрополит Корнилий поблагодарил жителей Устьян за теплый прием

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 мая встретился с главой Устьянского округа Архангельской области Сергеем Котловым.

Архипастырь и Сергей Александрович обсудили вопросы продолжения взаимодействия окружной власти с Архангельской митрополией по широкому спектру вопросов. В частности, речь шла о развитии духовной культуры и образования, преподавания модуля основ православной культуры в школах округа. Кроме того, на повестке встречи были вопросы, связанные с развитием молодежного и социального служения.

Глава митрополии поблагодарил собеседника за поддержку церковных инициатив и заботу о благе жителей округа. Также архипастырь выразил Сергею Александровичу признательность за теплый прием на Устьянской земле.







