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Митрополит Корнилий поблагодарил жителей Устьян за теплый прием

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 мая встретился с главой Устьянского округа Архангельской области Сергеем Котловым.

    Архипастырь и Сергей Александрович обсудили вопросы продолжения взаимодействия окружной власти с Архангельской митрополией по широкому спектру вопросов. В частности, речь шла о развитии духовной культуры и образования, преподавания модуля основ православной культуры в школах округа. Кроме того, на повестке встречи были вопросы, связанные с развитием молодежного и социального служения.

    Глава митрополии поблагодарил собеседника за поддержку церковных инициатив и заботу о благе жителей округа. Также архипастырь выразил Сергею Александровичу признательность за теплый прием на Устьянской земле.


                             


07 май 09:10 | : Будни / Верую

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