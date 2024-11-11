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Митрополит Корнилий прекрасно провел время в общении с Екатериной Прокопьевой

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 декабря встретился с председателем областного собрания депутатов Екатериной Прокопьевой. Встречу посвятили вопросам взаимодействия Архангельской епархии и региональной законодательной власти.

    На повестке встрече был ряд тем, касающихся духовного и культурного развития Русского Севера.

    Глава Архангельской митрополии поблагодарил Екатерину Владимировну за искреннее участие в церковной жизни и за деятельную поддержку многообразных инициатив, направленных на утверждение в нашем обществе высоких идеалов христианской культуры.

    Екатерина Владимировна выразила митрополиту Корнилию глубокую признательность за созидательные труды, молитвы и неустанное духовное попечение о северянах. 

07 декабрь 09:30 | : Будни / Верую

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