Максимов из Плесецкой колонии стал федеральным донором костного мозга

Сотрудник исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) выступил донором костного мозга.

Уже много лет заместитель начальника ИК-21 ОУХД Александр Максимов является донором крови. Во время службы в Архангельске он сдал ее компоненты уже 28 раз. В декабре 2022 года Александр Иванович принял решение вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Спустя два с половиной года Александру позвонили и сообщили о том, что есть предварительное совпадение донора и реципиента Федерального регистра доноров костного мозга. В настоящее время после сдачи анализа на Архангельской станции переливания крови проходит повторная проверка на совпадение донора и реципиента.

- Имея возможность, помогать людям – это нормально. Считаю правильным свое решение и буду рад, если это поможет спасти чью-то жизнь, - поделился заместитель начальника ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Александр Максимов.