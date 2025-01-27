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Максимов из Плесецкой колонии стал федеральным донором костного мозга

Сотрудник исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) выступил донором костного мозга.

Уже много лет заместитель начальника ИК-21 ОУХД Александр Максимов является донором крови. Во время службы в Архангельске он сдал ее компоненты уже 28 раз. В декабре 2022 года Александр Иванович принял решение вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. 

Спустя два с половиной года Александру позвонили и сообщили о том, что есть предварительное совпадение донора и реципиента Федерального регистра доноров костного мозга. В настоящее время после сдачи анализа на Архангельской станции переливания крови проходит повторная проверка на совпадение донора и реципиента.

- Имея возможность, помогать людям – это нормально. Считаю правильным свое решение и буду рад, если это поможет спасти чью-то жизнь, - поделился заместитель начальника ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Александр Максимов.

 

 

02 июнь 13:06 | : Будни

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