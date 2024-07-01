Педагогу из Северодвинска срочно требуется донор костного мозга

Преподавателю Детской музыкальной школы № 3 города корабелов Екатерине Новиковой требуется пересадка костного мозга. Подробности от издания «Регион 29».

Педагогу поставили диагноз — миелодиспластический синдром.

— Я хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда была только радость, берегите и любите тех, кто рядом, — написала Екатерина в социальных сетях.

В администрации Северодвинска уточнили, что ни в российском, ни в иностранном регистре нет подходящего донора, так как у Екатерины Новиковой редкий генотип.

— Коллектив Детской музыкальной школы № 3 призывает северодвинцев вступить в регистр доноров костного мозга, чтобы помочь Екатерине Олеговне увеличить шансы найти подходящего донора и спасти жизнь, — отметили в администрации города корабелов. — Сделать это несложно. Не оставайтесь равнодушными, сделайте доброе дело!

Жители Северодвинска могут вступить в регистр доноров костного мозга (ФРДКМ) в рекрутинговом центре на базе отделения переливания крови ЦМСЧ 58 ФМБА России по адресу: улица Кирилкина, 4. Для этого нужно подать заявку в личном кабинете «Госуслуг», выбрав ЦМСЧ № 58.