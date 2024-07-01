Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Педагогу из Северодвинска срочно требуется донор костного мозга

Преподавателю Детской музыкальной школы № 3 города корабелов Екатерине Новиковой требуется пересадка костного мозга. Подробности от издания «Регион 29».

Педагогу поставили диагноз — миелодиспластический синдром. 

— Я хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда была только радость, берегите и любите тех, кто рядом, — написала Екатерина в социальных сетях. 

В администрации Северодвинска уточнили, что ни в российском, ни в иностранном регистре нет подходящего донора, так как у Екатерины Новиковой редкий генотип.

— Коллектив Детской музыкальной школы № 3 призывает северодвинцев вступить в регистр доноров костного мозга, чтобы помочь Екатерине Олеговне увеличить шансы найти подходящего донора и спасти жизнь, — отметили в администрации города корабелов. — Сделать это несложно. Не оставайтесь равнодушными, сделайте доброе дело!

Жители Северодвинска могут вступить в регистр доноров костного мозга (ФРДКМ) в рекрутинговом центре на базе отделения переливания крови ЦМСЧ 58 ФМБА России по адресу: улица Кирилкина, 4. Для этого нужно подать заявку в личном кабинете «Госуслуг», выбрав ЦМСЧ № 58.

16 август 15:55 | : Будни

Главные новости


Велоцирапторы. Юмористическая проза
Вселенная Баха. Восемь маленьких прелюдий и фуг

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (179)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20