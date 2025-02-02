Архангельские приставы отдали кровь народу

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу провели первую в 2025 году донорскую акцию, чтобы сдать кровь для нужд городских больниц.

В этот раз процедуру донации прошли 14 сотрудников, допущенные к сдаче крови после обязательного медицинского обследования. Многие из них сдают кровь регулярно, но были и те, кто делал это впервые. Среди «новичков» - судебный пристав-исполнитель Татьяна Бурмакина.

- Многие мои коллеги уже являются донорами, - говорит Татьяна Николаевна. - Следуя их примеру, я решила присоединиться и внести свой вклад в сохранение жизни и здоровья людям, нуждающимся в помощи.

Всего было собрано более 6 литров донорской крови, которая затем будет разделена на компоненты и подготовлена для дальнейшего использования. Это поможет спасти не одну жизнь и даст шанс выжить при тяжелых травмах.

Для регионального Управления донорские акции совместно с Архангельской станцией переливания крови давно стали хорошей традицией. В 2024 году более 60 сотрудников пополнили банк крови, восемь из них за значительный личный вклад в добровольное и безвозмездное донорство крови поощрены благодарностью Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, 27 судебных приставов приняли ответственное решение и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, став потенциальными донорами для тяжелобольных людей. По итогам 2024 года 17 сотрудникам и работникам УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объявлена благодарность Федеральной службы судебных приставов за активное участие в формировании регистра доноров костного мозга и гемопоэтических клеток.