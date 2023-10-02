В Архангельске прошла акция добровольного донорства

В рамках всероссийского марафона #ДавайВступай, в Архангельской станции переливания крови при участии Штаба общественной поддержки «Единой России» прошла акция первичной сдачи крови для попадания в регистр доноров костного мозга. В ней приняли участие несколько десятков неравнодушных архангелогородцев. Среди них и Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов

«Развитие медицинских технологий позволяет проводить сложнейшие операции и лечить людей от болезней, которые ранее казались неизлечимыми. Однако в ряде случаев помочь своим согражданам могут только другие люди. Если мой генотип окажется подходящим для какого-то человека, то это будет большая ответственность стать донором клеток костного мозга», - отметил Иван Воронцов.

С 4 сентября по 10 ноября в России проходил всероссийский марафон в поддержку донорского движения. Он включает в себя десятки просветительских мероприятий, где главная цель – рассказать людям о важности вступления в Федеральный регистр доноров клеток костного мозга.

Регистр начал действовать в сентябре 2022 года и на сегодняшний день насчитывает 204 990 доноров, доступных для поиска. Однако, это количество ещё крайне мало. Каждый новый донор повышает вероятность спасение человеческой жизни.

«Процедура трансплантации клеток костного мозга необходима людям, которые лечатся от онкологических заболеваний крови, при генетических поломках в кроветворной системе или аутоимунных заболеваниях, когда поврежден костный мозг. В таких случаях шансом на спасение жизни является трансплантация клеток костного мозга.

Но при этом нельзя просто пересадить клетки от другого человека. Они должны быть генетически совместимы. И шанс найти подходящего донора всего один из десяти тысяч. Поэтому каждый новый донор – на вес золота», - отметила медицинская сестра отдела комплектования донорских кадров Архангельской станции переливания крови Ольга Макарова.

Каждый год в России в донации нуждается около пяти тысяч человек, из них – примерно 900 детей. Для того, чтобы обеспечить хотя бы 50% больных раком крови стволовыми клетками, в Регистре должно быть не менее 500 тыс. потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Пополнить регистр доноров костного мозга может любой дееспособный гражданин России в возрасте от 18 до 45 лет. Записаться на первичную сдачу крови можно в Архангельской станции переливания крови по адресу город Архангельск проспект Ломоносова 311.



